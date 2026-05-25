'Coco' Carrasquilla, en la lista de Panamá para el Mundial 2026

EFE

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afirmó este martes que mantuvo a Adalberto 'Coco' Carrasquilla en la convocatoria mundialista pese a la incertidumbre que persiste sobre el alcance de la lesión que sufrió el pasado fin de semana con su club, al considerar que sería precipitado excluirlo sin contar aún con un diagnóstico definitivo.



"Como es una situación incierta, yo no me la puedo jugar dejando a Carrasquilla afuera", afirmó el técnico al referirse al centrocampista panameño, que viajó este martes a suelo panameño para continuar con los estudios respectivos. Adalberto Carrasquilla debuta en el futbol mexicano con Pumas

El entrenador detalló que, tras la lesión, la Federación Panameña de Fútbol recibió un informe por parte de su club, aunque señaló que este "no concuerda" plenamente con la valoración realizada por el cuerpo médico que trabaja con la selección.



Carrasquilla abandonó el campo de juego el pasado domingo entre visibles gestos de dolor y lágrimas, imágenes que encendieron las alarmas y la incertidumbre en Panamá.



La lesión del centrocampista se produjo en el minuto 59 del partido de vuelta de la final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, cuando disputó un balón dividido con Amaury García. Tras el contacto, el panameño quedó tendido sobre el césped y tuvo que ser sustituido.



Ante ese escenario, Christiansen explicó que decidió mantener a Carrasquilla en la lista de 26 jugadores mientras continúa bajo observación y se determine con "mayor precisión" el alcance de la molestia.

El seleccionador agregó que Panamá cuenta con una alternativa prevista en caso de que el centrocampista no logre recuperarse a tiempo, aunque expresó su confianza en que pueda estar disponible para el primer partido del Mundial.

Esta es la convocatoria de Panamá para el Mundial:

Porteros: Orlando Mosquera, Luis Mejía , César Samudio.

Defensas: César Blackman, Jorge Gutiérrez, Michael Amir Murillo , José Córdoba, Fidel Escobar, Andrés Andrade , Edgardo Fariña, Eric Davis, Jiovanny Ramos y Roderick Miller.

Centrocampistas: Adalberto Carrasquilla, Anibal Godoy, Christian Martínez, Edgar Yoel Bárcenas, Carlos Harvey, José Luis Rodríguez, César Yanis, Alberto Quintero y Azarias Londoño.

Delanteros: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo y Tomás Rodríguez.