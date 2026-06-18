Chequia y Sudáfrica acomodaron el camino para México y Corea

Enrique Gómez

Otra oportunidad perdida para la República Checa y esta podría resultarle carísima en el Mundial.

Tal como le sucedió ante Corea del Sur, el equipo europeo se fue adelante en el marcador, pero no pudo mantener la ventaja y aunque esta vez no perdió, dividió puntos con el rival peor clasificado del Grupo A.

Empate 1-1 entre Chequia y Sudáfrica, que supo reagruparse después de recibir el gol más tempranero en lo que va de la Copa del Mundo y a punto estuvo de ganar el partido en los minutos finales.

Resultado conveniente para México y Corea del Sur, pues el que gane el duelo esta noche en Guadalajara podrá sentirse matemáticamente clasificado a los 16vos de final de la Copa del Mundo.

Así fueron los goles de este encuentro celebrado en el Estadio Atlanta:

· 1-0 (6’): Michal Sadilek remató de primera y con mucha fuerza un balón filtrado hacia el área

· 1-1 (83’): Después de una mano clara en el área, Teboho Mokoena ejecutó perfecto el penal

Chequia marcó el primer gol de la segunda vuelta del Mundial y así lo celebró

De hecho, el equipo de Hugo Broos estuvo a punto de quedarse con los tres puntos, en lo que hubiuera sido una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo, pues en tiempo de compensación pisaron en el área con gran autoridad, pero sus disparos francos se fueron desviados de la portería.

El caso de Chequia es para estudiarse, pues dos veces se fue adelante en el marcador en este Mundial y no pudo mantener la ventaja, después de marcados bajones físicos y futbolísticos. Contra Corea del Sur se le entendió, pues el rival era superior, pero después de haber marcado un 'gol de vestidor' contra el equipo sudafricano (ubicado fuera de los 60 primeros del Ranking FIFA) se esperaba un triunfo holgado a cuando menos tranquilo.

Al conjunto de Miroslav Koubek le ha faltado rigor y constancia, pues en el segundo tiempo se vino abajo y a punto de estuvo de encajar una derrota que le pudo haber causado una eliminación inminente antes de enfrentar a la Selección Mexicana en la tercera fecha del torneo.

Por ahora, ambos equipos llegarán con un hilo de vida a la tercera fecha del Mundial.