Chequia goleó a Gibraltar y aseguró un lugar en el repechaje de la UEFA

Redacción FOX Deportes

República Checa consiguió el puesto que da acceso al repechaje, que estará compuesta por un total de 16 participantes: los 12 segundos clasificados de cada grupo y 4 selecciones procedentes de la Nations League (aún por determinar). El sorteo que esclarecerá los cruces será este jueves en Zúrich, Suiza.

🇨🇿 6:0 🇬🇮 | The winning end of the World Cup 2026 qualification.



Goals: 5. Douděra, 18. Chorý, 32. Coufal, 39. Karabec, 44. Souček, 51. Hranáč. #WCQ pic.twitter.com/qDvkZYi6hu — Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) November 17, 2025

En esta última jornada, Dalic salió con el equipo 'B', con Modric en el banquillo hasta el minuto 78, lo que aprovechó Montenegro para adelantarse con goles de Milutin Osmajic y Nikola Krstovic.

Pero el orgullo de los subcampeones mundiales en 2018, pese a no jugarse nada, se hizo notar. Primero fue Ivan Perisic de penalti, quien recortó distancias y animó a su equipo a ir a por todo hasta conseguirlo, gracias a los goles de Kristijan Jakic y Nikola Vlasic.

La Selección Checa por su parte no dudó en cuanto a sus intenciones, ya que salieron sin contemplaciones ante la débil Gibraltar, a la que endosaron cinco tantos en media parte y uno en la segunda para cerrar la goleada, otra más que recibe el cuadro gibraltareño.