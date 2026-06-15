Carlo Ancelotti trabajó sin tres piezas clave

Redacción FOX Deportes

Raphinha, Bruno Guimarães y Gabriel Magalhães entrenaron por separado del resto de jugadores de Brasil para gestionar la carga física, informaron a EFE fuentes de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Tarde de treino concluída em Nova Jérsei. Seguimos no foco para o segundo jogo da Copa do Mundo de 2026! 🇧🇷💛#BateNoPeito



📸 Rafael Ribeiro e Nelson Terme/CBF pic.twitter.com/7EQDXaYnHW — brasil (@CBF_Futebol) June 15, 2026

Los tres jugadores saltaron al césped pocos minutos después del grueso del grupo liderado por el seleccionador Carlo Ancelotti y caminaron por el lateral del campo en el centro de entrenamiento Columbia Park, en Morristown (EE.UU.).

Neymar volvió a quedarse en el gimnasio para recuperarse de la lesión muscular de grado II que sufre en el gemelo derecho desde el pasado 17 de mayo, en medio de una gran expectación por su retorno a la dinámica de trabajo del resto de sus compañeros.

En el caso de Raphinha, Bruno Guimarães y Gabriel Magalhães, no trabajaron con la misma intensidad por precaución. El control de cargas se aplica con el fin de gestionar el cansancio y evitar lesiones en los jugadores que han realizado un gran esfuerzo físico.

Este nuevo contratiempo se produce a cuatro días de que la 'Canarinha' se enfrente a Haití en Filadelfia, donde está obligada a ganar para no complicarse la clasificación.