Redacción FOX Deportes
Carlo Ancelotti reveló cuál será el papel que tendrá Raphinha ante Noruega
Ancelotti señaló que Raphinha no está al 100%, pero podría jugar los octavos de final
Carlo Ancelotti confirmó que Raphinha, recién recuperado de una lesión muscular, aún no está al 100% y que esperará turno en el banco de suplentes en el duelo de octavos de final del Mundial 2026 contra Noruega.
"Raphinha está progresando muy bien. Todavía no está al ciento por ciento, pero está disponible para estar en el banquillo de cara a poder jugar algunos minutos o ser útil en algunos momentos", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al partido de este lunes.
'Carletto' informó que el extremo del Barcelona, de baja desde el pasado 19 de junio, cuando recayó de una lesión en la región posterior del muslo derecho durante el partido de la fase de grupos frente a Haití, se ha recuperado "muy bien y muy rápido".
"Estamos muy felices por esto porque Raphinha es un jugador muy muy importante para el equipo", enfatizó.
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