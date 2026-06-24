Carlo Ancelotti pide calma a los brasileños

EFE

Carlo Ancelotti pidió a la afición brasileña que mantuviera los pies en la tierra después de que Neymar hiciera su tan esperado regreso al Mundial y Vinícius Jr volviera a brillar, mientras los pentacampeones arrollaban a Escocia por 3-0 el miércoles para terminar en lo más alto del Grupo C.

Tras un decepcionante empate a 1-1 con Marruecos en su primer partido, Brasil ha tomado ritmo con victorias consecutivas, y Ancelotti dijo que su equipo se está convirtiendo en el conjunto sólido y colectivo que él desea para las eliminatorias.

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"Ahora estamos jugando como un equipo, ese era el objetivo", dijo Ancelotti en rueda de prensa. "No somos perfectos, tenemos que mejorar algunas cosas; podríamos ser más rápidos cuando tenemos la posesión".

"Estoy contento porque el equipo ha mejorado desde el primer partido. Ser sólidos es muy importante ahora que hemos llegado a la fase eliminatoria".

Brasil se enfrentará al segundo clasificado del Grupo F, y sus posibles rivales en los dieciseisavos de final son Países Bajos, Japón o Suecia.

El mayor rugido del público de Miami fue para Neymar, que disputó sus primeros minutos con Brasil tras casi tres años fuera del equipo. Ancelotti dijo que el jugador de 34 años se había ganado esta oportunidad tras recuperar su plena forma física.

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"Ha tenido la oportunidad de jugar porque se lo merecía, ha trabajado duro para recuperarse", dijo Ancelotti. "Creo que en este Mundial, dadas sus cualidades, puede ayudar al equipo. Solo jugó unos minutos, pero lo hizo bien".