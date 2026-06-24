Publicación: jueves 25 de junio de 2026

EFE

Carlo Ancelotti pide calma a los brasileños

El estratega italiano no se confía; pide calma tras la clasificación de Brasil

Carlo Ancelotti pidió a la afición brasileña que mantuviera los pies en la tierra después de que Neymar hiciera su tan esperado regreso al Mundial y Vinícius Jr volviera a brillar, mientras los pentacampeones arrollaban a Escocia por 3-0 el miércoles para terminar en lo más alto del Grupo C.

Tras un decepcionante empate a 1-1 con Marruecos en su primer partido, Brasil ha tomado ritmo con victorias consecutivas, y Ancelotti dijo que su equipo se está convirtiendo en el conjunto sólido y colectivo que él desea para las eliminatorias.

10 datos que hacen del Brasil vs Marruecos el mejor partido de la primera ronda del Mundial

La posesión de la pelota es la más pareja de lo que va de la Copa del Mundo (51% Brasil, 49% Marruecos)
Es el partido con más tiempo efectivo de lo que va del Mundial (59 minutos 13 segundos)
Se rompió la racha de Vinícius Júnior. Siempre que marcaba ganaba Brasil hasta que se enfrentó a Marruecos. Marcó su gol 10
Brasil y Marruecos dispararon 27 veces en total, 13 para la Canarinha y 14 para Marruecos
Ambos equipos se quedaron a un pase de completar, entre ambos, los mil pases en los 90 minutos de juego
Los dos capitanes de ambas selecciones juegan en el mismo equipo (PSG) y son bicampeones de la UEFA Champions League.
Brasil mantiene su récord insuperable de invicto en partidos de estreno en un Mundial (17 victorias y 4 empates)
En algún momento del partido, Marruecos tuvo en la cancha a 11 futbolistas nacidos en otro país.,
Marruecos puso contra la pared a Brasil. Segunda vez en la historia que la Canarinha recibe cinco disparos al arco en los primeros 10 minutos
Nunca antes, Brasil habíaa recibido tantos disparos en contra en el primer tiempo de una Copa del Mundo (12).

"Ahora estamos jugando como un equipo, ese era el objetivo", dijo Ancelotti en rueda de prensa. "No somos perfectos, tenemos que mejorar algunas cosas; podríamos ser más rápidos cuando tenemos la posesión".

"Estoy contento porque el equipo ha mejorado desde el primer partido. Ser sólidos es muy importante ahora que hemos llegado a la fase eliminatoria".

Brasil se enfrentará al segundo clasificado del Grupo F, y sus posibles rivales en los dieciseisavos de final son Países Bajos, Japón o Suecia.

El mayor rugido del público de Miami fue para Neymar, que disputó sus primeros minutos con Brasil tras casi tres años fuera del equipo. Ancelotti dijo que el jugador de 34 años se había ganado esta oportunidad tras recuperar su plena forma física.

Neymar volvió a jugar con Brasil después de 980 días

"Ha tenido la oportunidad de jugar porque se lo merecía, ha trabajado duro para recuperarse", dijo Ancelotti. "Creo que en este Mundial, dadas sus cualidades, puede ayudar al equipo. Solo jugó unos minutos, pero lo hizo bien".

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