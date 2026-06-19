Cantar Wonderwall, el momento favorito de Harry Kane

Redacción FOX Deportes

No fue un gol ni una asistencia. Tras el triunfo 4-2 de Inglaterra sobre Croacia en su debut mundialista, el momento que marcó a Harry Kane llegó después del silbatazo final, cuando miles de aficionados entonaron Wonderwall a todo pulmón en el Estadio Dallas.

El capitán de los ‘Tres Leones’ reconoció que la escena quedó grabada entre los recuerdos más especiales de su carrera con la Selección Inglesa.

“Ese es uno de mis momentos favoritos de todos los tiempos con el jersey de Inglaterra. Tuvimos esa conexión emocional con los fans. Cantando Wonderwall en el estadio, todos se sabían la letra. Fue un momento muy especial”, dijo Kane en Lions Den, el podcast oficial del cuadro nacional.

El instante se volvió viral en cuestión de minutos gracias a los videos compartidos por los aficionados y a las imágenes de la transmisión internacional, que captaron a jugadores y seguidores unidos por una de las canciones más emblemáticas de Oasis.

Aunque apenas fue el primer partido del Mundial 2026, la celebración dejó una postal que ya compite entre las más memorables del torneo. Mientras los ‘Tres Leones’ dieron un golpe de autoridad sobre los ‘Vatreni’, la afición inglesa recordó que el futbol también se disfruta cantando.