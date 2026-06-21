Cabo Verde sigue siendo sorprendente; ahora le robó puntos a Uruguay

Héctor Cantú

La Selección de Cabo Verde sigue siendo la sensación de la Copa del Mundo 2026 luego de rescatar un empate ante Uruguay.

El equipo africano, mostró fortaleza ofensiva y tuvo a los charrúas contra la lona, obligándolos a venir de atrás para recuperar el terreno perdido.

Kevin Pina fue el encargado de abrir el tanteador con un disparo de larga distancia que sorprendió al arquero Muslera para marcar el primer gol en la historia de Cabo Verde en una Copa del Mundo.

Para la posteridad; así fue el primer gol de Cabo Verde en una Copa del Mundo

Pero la felicidad tuvo corta vigencia, pues Maximiliano Araújo encontró el empate con un contrarremate luego de que la pelota pegara en el poste izquierdo de Vozinha.

Uruguay logró dar la vuelta al tanteador en el tiempo agregado de la primera mitad con el tanto de Agustín Canobbio en una gran jugada de asociación que solo necesitó que el delantero empujara la pelota al fondo de las redes.

Pero el equipo sensación del Mundial logró venir de atrás y encontró el empate en la figura de Hélio Varela quien marcó de larga distancia luego de un error de comunicación entre el portero Muslera y su zaga.

Uruguay encontró el tercer tanto del encuentro luego de un error de Vozinha, quien no tuvo la mejor de sus actuaciones. Sin embargo, el VAR anuló la anotación por un fuera de lugar previo.

El VAR salvó a Vozinha del 'blooper' del Mundial

Con este resultado, Cabo Verde se mantiene en tercer lugar del grupo y aspira a obtener un buen resultado en su tercer compromiso ante Arabia Saudita para clasificarse a la ronda de eliminación directa del Mundial 2026.

Uruguay quedó ubicado en la segunda posición, por detrás de España, equipo al que enfrentará en su siguiente compromiso en uno de los duelos más atractivos de la Copa del Mundo en su fase de grupos.