Brasil pondrá a prueba al sorprendente Japón en dieciseisavos

Karla Villegas Gama

Brasil y Japón llegan invictos a los dieciseisavos de final, aunque con caminos muy distintos. Los sudamericanos llegan como favoritos por historia y jerarquía, pero los asiáticos han demostrado en este Mundial que puede competir de tú a tú con cualquiera.

La ‘Canarinha’ arrancó con un empate frente a Marruecos, pero se mostró fortalecida ante Haití y Escocia a las que goleó 3-0. Con ello, sumó siete puntos y se afianzó como líder del Grupo C.

Aunque revirtió su inicio titubeante, las dudas no se han disipado por completo.

Ahora sí: Brasil llegó al Mundial con todo su jogo bonito

Matheus Cunha y Vinícius Júnior han firmado los siete goles de Brasil en el torneo y concentran todo el poder ofensivo del equipo. La defensa dejó dudas en el empate frente a Marruecos, aunque posteriormente mantuvo su portería en cero ante Haití y Escocia.

Del otro lado, Japón dejó buenas sensaciones en la fase de grupos, con un triunfo contundente sobre Túnez (4-0) y dos empates con Países Bajos (2-2) y Suecia (1-1). Fueron esas igualadas las que mostraron que los ‘Samuráis Azules’ pueden competir al tú por tú, con jugadas colectivas que les dan una profundidad envidiable.

Para Brasil, avanzar a los octavos de final será prácticamente una obligación. Desde que comenzó a disputarse una fase de eliminación directa tras los grupos, los sudamericanos solo cayeron en su primer cruce una vez: ante Argentina en Italia 1990. Además, la ‘Verdeamarela’ es la selección más ganadora en la historia del torneo, con cinco títulos, y la única que ha aparecido en todas las ediciones.

La celebración de Japón por avanzar a la siguiente ronda tuvo dedicatoria especial

Japón está en su octava Copa del Mundo y en su quinta eliminación directa. Nunca ha logrado superar su primer partido de esta fase y aunque en esta edición parece complicado que lo consigan, los asiáticos cuentan con jugadores de mucha calidad, como Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, Daichi Kamada y Ritsu Doan.

Históricamente, brasileños y japoneses se han enfrentado en 14 ocasiones, con 11 victorias para la ‘Canarinha’, dos empates y un triunfo para los ‘Samuráis Azules’, la cual llegó en octubre de 2025. En Copas del Mundo solo se han enfrentado una vez: Brasil ganó 4-1 en la fase de grupos de Corea-Japón 2002.