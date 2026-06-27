Publicación: lunes 29 de junio de 2026

Karla Villegas Gama

Brasil pondrá a prueba al sorprendente Japón en dieciseisavos

La 'Canarinha' llega como favorita, pero los asiáticos han dejado grandes sensaciones.

Brasil y Japón llegan invictos a los dieciseisavos de final, aunque con caminos muy distintos. Los sudamericanos llegan como favoritos por historia y jerarquía, pero los asiáticos han demostrado en este Mundial que puede competir de tú a tú con cualquiera.

La ‘Canarinha’ arrancó con un empate frente a Marruecos, pero se mostró fortalecida ante Haití y Escocia a las que goleó 3-0. Con ello, sumó siete puntos y se afianzó como líder del Grupo C.

Aunque revirtió su inicio titubeante, las dudas no se han disipado por completo.

Ahora sí: Brasil llegó al Mundial con todo su jogo bonito

Matheus Cunha aprovechó una serie de rebotes para empujar el esférico.
Ante el caos, el arquero no pudo detener la pelota y el primer gol cayó al minuto 23.
El propio Cunha amplió el marcador con un disparo de zurda.
Su doblete se concretó al 36'.
Después fue turno de Vinícius Júnior.
El delantero puso el 3-0 al 45+3'.

Matheus Cunha y Vinícius Júnior han firmado los siete goles de Brasil en el torneo y concentran todo el poder ofensivo del equipo. La defensa dejó dudas en el empate frente a Marruecos, aunque posteriormente mantuvo su portería en cero ante Haití y Escocia.

Del otro lado, Japón dejó buenas sensaciones en la fase de grupos, con un triunfo contundente sobre Túnez (4-0) y dos empates con Países Bajos (2-2) y Suecia (1-1). Fueron esas igualadas las que mostraron que los ‘Samuráis Azules’ pueden competir al tú por tú, con jugadas colectivas que les dan una profundidad envidiable.

Para Brasil, avanzar a los octavos de final será prácticamente una obligación. Desde que comenzó a disputarse una fase de eliminación directa tras los grupos, los sudamericanos solo cayeron en su primer cruce una vez: ante Argentina en Italia 1990. Además, la ‘Verdeamarela’ es la selección más ganadora en la historia del torneo, con cinco títulos, y la única que ha aparecido en todas las ediciones.

La celebración de Japón por avanzar a la siguiente ronda tuvo dedicatoria especial

Endo, uno de los líderes del equipo, se lesionó antes del Mundial y anunció su retiro
La celebración por avanzar a 16avos fue discreta
El empate ante Suecia no fue un gran resultado, pero sí suficiente para clasificar
Los 'Samurai Blue' se despidieron de sus aficionados

Japón está en su octava Copa del Mundo y en su quinta eliminación directa. Nunca ha logrado superar su primer partido de esta fase y aunque en esta edición parece complicado que lo consigan, los asiáticos cuentan con jugadores de mucha calidad, como Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, Daichi Kamada y Ritsu Doan.

Históricamente, brasileños y japoneses se han enfrentado en 14 ocasiones, con 11 victorias para la ‘Canarinha’, dos empates y un triunfo para los ‘Samuráis Azules’, la cual llegó en octubre de 2025. En Copas del Mundo solo se han enfrentado una vez: Brasil ganó 4-1 en la fase de grupos de Corea-Japón 2002.

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