Bolivia remonta y se acerca a su primer Mundial en 32 años

Enrique Gómez

Todavía falta un partido, pero Bolivia está más cerca que nunca de regresar a una Copa del Mundo.

Las grandes historias se siguen juntando para la selección sudamericana, que con una remontada en el Estadio BBVA de Nuevo León se metió a la final del repechaje intercontinental que se disputa en México.

Victoria 2-1 de Bolivia contra Surinam, en lo que supone un triunfo para CONMEBOL y una derrota para la CONCACAF, que acaba de perder un potencial animador para el Mundial 2026 que inicia en junio.

Así fueron los goles de este partido disputado en el ‘Gigante de Acero’, próximamente mundialista:

· 0-1 (48’): Serie de rebotes en el área y Liam van Gelderen empuja ante la tibieza de la zaga

· 1-1 (72’): Tiro rebotado que le quedó a Moisés Paniagua y definición hacia la esquina

· 2-1 (79’): Penal bien ejecutado por Miguel Terceros; ‘paradinha’ y al poste más lejano

Hasta antes del gol del empate, acaso fortuito por la manera en que el balón le quedó a Paniagua en el corazón del área, el equipo caribeño parecía tener el juego controlado e incluso se veía mejor físicamente, pero ‘La Verde’ despertó, se adueñó del encuentro y remontó el partido en tiempo y forma.

La final de esta llave intercontinental será el 31 de marzo en el mismo ‘Estadio Monterrey’. Irak, previamente sembrado con medio boleto al Mundial, se enfrentará al equipo del Altiplano, el cual sueña con disputar el segundo Mundial en su historia, el primero desde Estados Unidos 1994.

Bolivia, que con su triunfo ante Brasil y la derrota de Venezuela en las elimionatortias de CONMEBOL se coló de último momento al repechaje, sigue edificando la gran historia y está cerca de jugar su primer Mundial en 32 años.