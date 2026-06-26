Bélgica se aplicó, goleó a Nueva Zelanda y avanza como líder

Hiram Marín

El inicio del Mundial fue titubeante y lleno de dudas para Bélgica, los empates ante Egipto e Irán no presagiaban nada bueno, pero ante Nueva Zelanda los 'Diablos Rojos' se redimieron y consiguieron un 5-1 que les dio además el primer lugar del Grupo G.

Y si bien el equipo oceánico luchó por momentos, Bélgica dominó casi de principio a fin. Primero con un excelso doblete de Leandro Trossard, quien le dio a su equipo un 2-0 que parecía muy cómodo para cerrar la primera mitad.

Posteriormente, comenzando el segundo tiempo, Kevin De Bruyne aumentaba la ventaja y ponía el 3-0, para que el primer lugar de grupo se consolidara como una realidad después del inicio tan incierto.

Pero habría más. Primero Elijah Just le hacía un pequeño favor de unos segundos a Egipto, pues con el 3-1 y el resultado ante Irán, los 'Faraones' tomaban la punta del grupo, pero casi de inmediato el recién ingresado Romelu Lukaku, fiel a su estilo, marcaba el 4-1.

Leandro Trossard por fin apareció y despertó a Bélgica

Y para finalizar, Alexis Saelemaekers marcaba el 5-1, que disipaba todas las dudas sobre la clasificación a 16avos de Bélgica, que en el último juego de fase de grupos sacó la casta y trajo de regreso a los aguerridos 'Diablos Rojos".