Bélgica evitó milagrosamente lo que parecía un desastre

Hiram Marín

Sin duda se trató de un intenso empate. Bélgica y Egipto igualaron 1-1 en un partido que por momentos parecía que aumentaría en emociones, pero que al final resultó un resultado justo.

Egipto entró impetuoso al campo, hizo ver su suerte a los belgas que en contraste, miraban atónito el desempeño de los 'Faraones', que estaba decididos a tomar la ventaja de manera rápida.

Belgium vs Egypt finishes in a draw from Seattle pic.twitter.com/C4EznoL0tS — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 15, 2026

Y lo lograron justo a los 19 minutos de juego. Emam Amoush se colocó fuera del área y fusiló a Thibaut Courtois después de un pase preciso del legendario Mohamed Salah, quien fue uno de los pilares egipcios.

Kevin De Bruyne intentaba levantar a Bélgica, pero eso contrastaba con los embates constantes de Egipto, que continuaba tocando la puerta y amenazando con aumentar la ventaja.

En el segundo tiempo Bélgica fue un poco más agresivo, ante un conjunto africano que buscaba marcar el segundo, pero descuidó un poco el aspecto defensivo.

It all ends in a draw in Seattle! 🤝#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026

Todo parecía perdido, pero al 66' ingresó el talismán, el hombre fuerte de la delantera belga: Romelu Lukaku, quien justo a los 21 segundos de haber ingresado generó una jugada de peligro que rebotó en el egipcio Mohamed Hany y colocó el 1-1 definitivo.

Al final, el árbitro no marcó lo que parecía un penal claro sobre Egipto, el VAR no lo revisó y la polémica prevaleció.

Bélgica aunque mejoró en el segundo tiempo quedó a deber y Egipto por su parte dejó un buen sabor de boca y demostró que será un duro contendiente en el Grupo G.