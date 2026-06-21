Bélgica e Irán empataron y apretaron el Grupo G

Hiram Marín

Bélgica tiene un severo problema de contundencia. En lo que pintaba para ser un partido completamente ganable, los 'Diablos Rojos' no pudieron con Irán y empataron 0-0 para dejar en suspenso la situación en el grupo G.

Pese a que Kevin De Bruyne tuvo buena dinámica al igual que Leandro Trossard, ninguno de los dos pudo surtir con balones realmente peligrosos a Romelu Lukaku, quien fue titular, pero pasó casi desapercibido.

It all ends in a draw in Seattle! 🤝#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026

Irán por su parte tuvo en el guardameta Alireza Beiranvard a su hombre más importante. Cada una de sus 7 atajadas se convirtieron en clave, pues aunque la pólvora no estuvo encendida, Bélgica tuvo bastante llegada.

En el primer tiempo Irán soñó un poco, pues parecían irse al frente con gol de Mehdi Taremi, pero el delantero del Olympiacos se encontraba adelantado y el VAR determinó que la anotación tenía que ser anulada.

Con el gol anulado, se suponía que Bélgica tomaría otra actitud, pero no fue así, las fallas eran constantes, Lukaku no respondía y esto provocó que fuera cambiado para buscar un poco más de agresividad al frente.

Con un juego valiente, Irán ha desesperado a Bélgica en el primer tiempo

Irán estuvo de nueva cuenta a punto de irse al frente en el segundo tiempo, pero la mano derecha prodigiosa de Thibaut Courtois acabó con el peligro en un par de ocasiones y después de una falta sobre Taremi por parte de Nathan Ngoy que ameritó tarjeta roja.

Los minutos transcurrían y el árbitro silbaba el final en el que se convirtió en el tercer empate sin goles del Mundial 2026, en un grupo G que se ha caracterizado por empates y que tendrá un cierre verdaderamente disputado en cuanto a la clasificación.