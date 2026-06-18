¡Arranque histórico! México venció a Corea y ya está en la siguiente ronda

Enrique Gómez

Por primera vez en la historia, México ganó sus dos primeros partidos del Mundial sin recibir gol.

La Selección Mexicana aprovechó jugar la Copa del Mundo en casa para firmar un arranque histórico y de paso, amarrar el primer lugar del Grupo A, lo que le permitirá jugar los 16vos de final en casa.

Victoria 1-0 del Tri sobre Corea del Sur, en un partido opaco en la cancha, pero brillante en la bitácora.

Marca perfecta del equipo de Javier Aguirre en esta Copa del Mundo, pues al triunfo 2-0 contra Sudáfrica se le suma este partido ganado por la mínima contra el rival más fuerte del Grupo A. El duelo directo por el liderato y la supremacía fue para el equipo ‘azteca’, que hasta se dio el lujo de blanquear al oponente, aunque con mucho sufrimiento en los minutos finales.

¡Héroe inesperado! Luis Romo, el 'cazador' que puso adelante a México Así fue el gol con el que el Tri tomó ventaja en este cerrado partido ante Corea

El único gol del partido cayó de la forma más accidentada posible y a los 50 minutos del encuentro. El portero de Corea del Sur salió de su área para intentar quedarse con el balón, pero chocó con su compañero, soltó el balón y Luis Romo estuvo muy atento para contactar el balón de primera intención.

Un partido en extremo cerrado que solo pudo quebrarse por el error garrafal del arquero, provocado también por la presión del equipo y del Estadio Guadalajara. Todo sumó para que en el Mundial número 19 de su historia, México escribiera una nueva historia: seis puntos cosechados y cero goles encajados.

Además, apenas por segunda vez en la historia el Tri ganó sus dos primeros compromisos mundialistas:

1. Corea Japón 2002: 1-0 a Croacia y 2-1 Ecuador

2. Norteamérica 2026: 2-0 a Sudáfrica y 1-0 Corea del Sur

MEXICO TAKES THE LEAD IN GUADALAJARA! 🇲🇽



El Tri capitalizes on the keeper miscue to go up 1-0! pic.twitter.com/OcfnNkZn7S — FOX Sports (@FOXSports) June 19, 2026

En ambos casos, el director técnico es el mismo Javier Aguirre y en las dos ocasiones, se hizo historia.

Pero lo mejor de todo es que con esta victoria la Selección Mexicana se asegura la clasificación como líder de grupo, lo que le permitirá jugar los 16vos de final en Ciudad de México contra un tercer lugar y en caso de avanzar a octavos, también se quedaría en su propia tierra.