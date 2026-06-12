Argentina va por el bicampeonato, pero la historia dice otra cosa

Héctor Cantú

La Selección Argentina está lista para debutar en la Copa del Mundo, un torneo en el que buscará refrendar el título conquistado cuatro años atrás en Catar.

Ser el vigente campeón coloca automáticamente a la 'Albiceleste' entre los principales candidatos al título. Sin embargo, la historia demuestra que defender la corona mundialista no es una tarea sencilla.

A lo largo de la historia de los Mundiales, solo dos selecciones han logrado proclamarse campeonas en ediciones consecutivas. La primera fue Italia, que levantó el trofeo en 1934 y 1938. La segunda fue Brasil, que conquistó las Copas del Mundo de 1958 y 1962 con una generación legendaria liderada por Pelé.

Desde entonces, ninguna selección ha conseguido repetir como campeona. Ni siquiera después de las ampliaciones del torneo a 24 y posteriormente a 32 participantes.

Ahora, con el aumento a 48 selecciones, las probabilidades de que una selección repita como campeón, son prácticamente nulas.

Argentina también llega a la justa con una de las plantillas de mayor experiencia del certamen. Con un promedio de edad de 29.1 años, la 'Albiceleste' figura entre las selecciones más veteranas del Mundial.

Pero las estadísticas y las tendencias suelen quedar en segundo plano cuando rueda la pelota. Y mientras Lionel Messi siga vistiendo la camiseta argentina, cualquier récord parece estar en riesgo de caer.