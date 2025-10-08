Héctor Cantú
Argentina será el rival de México Sub-20 en los cuartos de final
La 'Albiceleste' se medirá al 'Tri' luego de eliminar a Nigeria.
La Selección Mexicana Sub 20 se medirá a su similar de Argentina en los cuartos de final en uno de los duelos eliminatorios más llamativos de esta ronda de eliminación.
El equipo mexicano que derrotó por goleada al anfitrión, Chile, siguió de cerca el duelo donde Argentina obtuvo su boleto a la ronda siguiente luego de pasar por encima de una Nigeria por 4-0.
Alejo Sarco is AT IT AGAIN for Argentina 🇦🇷— FOX Soccer (@FOXSoccer) October 8, 2025
He opens up the scoring quickly in the #U20WC Round of 16 👏 pic.twitter.com/4DMWW1tR0d
El equipo africano no pudo reponerse del gol tempranero conseguido apenas a los 2 minutos de tiempo corrido con la anotación de Alejo Sarco, quien aprovechó un error del cuadro africano para abrir el tanteador.
Aunque Nigeria intentó ir hacia adelante, las dos opciones claras que tuvo de gol no fueron aprovechadas, por lo que anímicamente, el equipo se fue diluyendo.
Maher Carrizo se despachó con un doblete y finalmente, Mateo Silvetti, quien entró de cambio, terminó por poner cifras definitivas al encuentro.
A fingertip save by Santino Barbi for Argentina before the half 🧤🇦🇷#U20WC pic.twitter.com/OsAGgUa5zW— FOX Soccer (@FOXSoccer) October 8, 2025
México, una de las selecciones que mejor sabor de boca han dejado en este torneo intentará lograr una victoria histórica para avanzar a las semifinales ante una Argentina que es la máxima ganadora de este certamen con seis títulos.
El duelo de cuartos de final se celebrará el próximo sábado en la ciudad de Santiago de Chile.
