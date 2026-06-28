Argentina se une al 'club de los perfectos' en el Mundial 2026

Héctor Cantú

La Selección Argentina cumplió con los pronósticos y se clasificó a la ronda de dieciseisavos de final luego de vencer por 3-1 a Jordania.

El equipo de Lionel Scaloni, que inició con varios movimientos con respecto a los partidos anteriores, hizo un partido redondo y prácticamente sentenció el partido en los primeros minutos del encuentro.

El golazo de Giovani Lo Celso que levantó a Lionel Messi de su asiento

Una genialidad de Giovani Lo Celso abrió el tanteador con un disparo a balón parado que terminó por encontrar las redes en el ángulo superior derecho del meta Abu Laila.

Minutos después, desde el manchón penal, Lautaro Martínez se anotó en la lista de goleadores de Argentina en la presente Copa del Mundo con una ejecución efectiva.

Jordania logró descontar con una gran jugada de asociación que terminó por validar Al-Tamari.

Anoten un gol más para Leo Messi que sigue haciendo historia

En la segunda mitad, Lionel Scaloni decidió darle minutos a Lionel Messi quien entró al campo al minuto 60.

Leo marcó de tiro libre directo a 10 minutos del final para afianzarse como líder de goleo en la presente Copa del Mundo.

Con este resultado, Argentina se enfrentará a Cabo Verde, en la siguiente ronda de la Copa del Mundo en uno de los emparejamientos que se antojan más dispares en la primera ronda de eliminación directa de la presente Copa del Mundo.