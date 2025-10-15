Argentina regresa a una final Sub 20 18 años después

Héctor Cantú

Argentina volverá a jugar una final del Mundial Sub 20 17 años después, luego de haber derrotado por la mínima diferencia a Colombia en la ronda de semifinales.

La Albiceleste, máxima ganadora de este certamen, tendrá que enfrentarse ante Marruecos, un equipo incómodo que dio la sorpresa luego de superar a Francia, una de las selecciones favoritas para llegar a la final.

Mateo Silvetti gives Argentina the lead in the second half of this #U20WC semifinal 🇦🇷 pic.twitter.com/zgkQGZC0fk — FOX Soccer (@FOXSoccer) October 16, 2025

Un solitario gol de Mateo Silvetti a 18 minutos del final del encuentro, fue suficiente para que el cuadro argentino lograra su boleto al partido por el título.

Siete minutos después, Colombia quedó en inferioridad numérica luego de la expulsión de John Rentería que dejó por demás hundido en lo anímico al equipo cafetero.

Esta será la séptima ocasión que Argentina juegue una final del Mundial con límite de edad, de las cuales ha conquistado seis ediciones.

Marruecos, primer finalista del Mundial Sub 20

Por su parte, Marruecos jugará por vez primera un partido por el título en esta categoría, demostrando el buen trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años en este país.

Argentina ganó su última Copa del Mundo en 2007 cuando en la edición de Canadá superó a República Checa por un marcador de 2-1.