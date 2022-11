Argentina, por el récord invicto ante la tercera selección menos valiosa

La albiceleste es favorita para llevarse el Grupo C, hacer historia y mucho más

A menos que se dé una de las más grandes sorpresas que podrían esperarse en Catar 2022, Argentina empatará el récord de imbatibilidad de Italia, forjado apenas en septiembre del año pasado.

Sí, el conjunto de Lionel Messi y compañía podría festejar su primer partido del Mundial alcanzando la cifra histórica de invictos, pues al momento su racha asciende a 36, uno menos que el equipo ‘azzurro’.

Argentina es ampliamente favorita para terminar como primer lugar del Grupo C e incluso es una de las candidatas para ganar la Copa del Mundo, pero, aunque no tuviera esa etiqueta, en cualquier circunstancia estaría llamada para ganar (o cuando menos no perder) ante el equipo arábigo, por más cómoda que pueda sentirse esta selección al jugar un Mundial en su país vecino.

Es decir, se espera que el 22 de noviembre el equipo ‘albiceleste’ haga historia como el equipo con el invicto más largo en la historia del futbol de selecciones y hay varias razones para pensar que así será:

· Argentina vale 645 millones de euros; Arabia, 25

· El número 3 del Ranking FIFA ante el 51

· La ‘albiceleste’ jamás ha perdido ante los ‘Halcones’

Al tratarse del ‘último mundial’ de Lionel Messi, Argentina es el favorito sentimental de muchos aficionados y se espera que inicie su camino con mucha motivación, pues enfrenta al rival etiquetado como ‘víctima’ de este Grupo C, pues en sus anteriores cinco participaciones solo una vez pudo pasar la fase de grupos y fue en Estados Unidos 1994; o sea, hace 28 años.

Las apuestas dicen que Argentina goleará en su presentación y cerrará la primera fecha como líder del Grupo C, lista para ahora romper el récord de imbatibilidad ante la Selección Mexicana, una vez que haya igualado la marca de Italia.