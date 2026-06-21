Apareció la magia de Lamine Yamal y despertó a España

Lamine Yamal lideró el ataque de España en la goleada 4-0 ante Arabia Saudita. El delantero de 18 años fue titular por la banda derecha y se convirtió en la pieza más peligrosa del partido. Su velocidad y constancia para encarar superaron siempre a los defensores rivales en la última zona. Desde el silbatazo inicial, el juvenil fijó las condiciones y cargó con el peso ofensivo de la Roja.

El atacante destrabó el encuentro muy temprano con una oportuna aparición en el área. Al minuto 10, leyó un centro de Mikel Oyarzabal hacia el segundo poste y definió con certeza. Su remate mandó el balón al fondo de las redes para poner el 1-0 provisional en Atlanta. Con esta anotación, el juvenil rompió el cerco defensivo asiático y facilitó el triunfo de su equipo.

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Durante el resto de la primera mitad, el jugador generó los embates de mayor peligro. Mantuvo un rol protagónico al jalar marcas y habilitar espacios libres para sus compañeros.

Tras cumplir con una gran labor, Yamal salió de cambio en el medio tiempo para dosificar esfuerzos. El cuerpo técnico decidió darle descanso completo durante la segunda mitad con el juego resuelto.

Ahora, el delantero se enfoca en el partido ante Uruguay del próximo viernes 26 de junio. El juvenil buscará repetir su papel estelar en el Estadio Guadalajara para amarrar el liderato.