Andy Robertson llevará el sueño de Diogo Jota al Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Andy Robertson no caminará solo cuando salte al campo en la Copa Mundial 2026. Al menos así se lo hizo saber Rute Cardoso, esposa de Diogo Jota, en una emotiva carta que recibió antes del torneo.

El escocés fue parte de la serie de la FIFA Cartas que Unen y recibió un mensaje de Cardoso.

Robertson y Jota construyeron una estrecha amistad durante su etapa en Liverpool y compartieron la decepción de quedarse fuera de Catar 2022.

La afición de Liverpool rinde homenaje a Diogo Jota

En la carta, Cardoso recordó una entrevista en la que Robertson confesó cuánto había afectado la ausencia de Jota durante el camino rumbo al Mundial.

El portugués se perdió el certamen por una lesión, mientras que el escocés no clasificó con su nación. Cuatro años más tarde tuvo su revancha y Cardoso le encomendó:

“Al alcanzar ese momento y asegurar tu lugar en la Copa Mundial, no irás solo; llevarás contigo su sueño. Y cuando salgas al terreno de juego, sé que no serás únicamente tú quien camine hacia el campo; Diogo estará contigo en tus pensamientos, en tus pasos y en tu corazón. Habría estado, y está, increíblemente orgulloso de ti. Disfruta ese sueño, Andy. Vívelo por ti y por él”.

Robertson dejó claro que el recuerdo de su amigo seguirá presente durante todo el torneo: “No solo juego por mí; juego por los dos”, aseguró el escocés.