¿Afecta en algo si México gana, empata o pierde contra Chequia?

Enrique Gómez

Gracias al nuevo formato de competencia del Mundial, el partido contra Chequia es poco más que irrelevante en el panorama inmediato de México. Por eso, quizá veamos rotaciones y homenajes.

Obviamente que la Selección Mexicana querrá ganar sus tres partidos de grupo por primera vez en su historia, elevar su confianza al máximo de cara a los 16vos de final y darle a su afición otra noche más de fiesta en el Ángel de la Independencia, pero lo cierto es que es imposible saber contra qué tercer lugar se medirá en la siguiente ronda y qué tanto alterará su último resultado a la compleja matriz de FIFA.

Las posibilidades son tantas (495 combinaciones) que no se puede delimitar quién será el primer oponente de México en instancias de eliminación directa, pues, además, como ya ganó el Grupo A, es seguro que enfrentará al tercer lugar de alguno de los siguientes sectores: C, E, F, H o I, pues la FIFA ya había asignado esas parcelas desde el inicio.

¡Arranque histórico! México venció a Corea y ya está en la siguiente ronda El duelo directo por la supremacía del Grupo A fue para el dueño de casa

Pero ¿qué es la matriz de FIFA?

Es una tabla predeterminada que define contra quién jugará cada líder de grupo. Este sistema jerarquiza a los ocho mejores terceros lugares que hayan avanzado a la siguiente ronda y dependiendo de cómo queden en el ‘ranking’, se destapará un escenario previamente anclado para dicha combinación.

Por ejemplo, si los ocho mejores terceros lugares correspondieran a los Grupos A, B, C, D, E, F, G y H y en este escenario el equipo con más criterios a favor (puntos, diferencia de goles, etc.) fuera el tercer lugar del Grupo C y el peor posicionado fuera el del Grupo F, ese acomodo en específico tiene un escenario precargado para establecer los cruces de los 16vos de final. De esta manera, cada escenario de terceros lugares (su origen y su posición en la tabla) tiene un acordeón impuesto.

Entonces, no se puede saber a quién enfrentará a México hasta que queden definidos todos los terceros lugares clasificados, así como su posicionamiento en la matriz de la FIFA, por lo que habrá que esperar a que termine la fase de grupos y revisar cuál es la combinación ganadora y qué panorama esconde.

Y hablando de terceros lugares, Chequia espera conseguir una victoria contra el Tri que le permita clasificar como uno de los ocho mejores terceros y así, meter al Grupo A en la matriz de FIFA.

Pero, para México, el partido ante los checos será pura anécdota, la posibilidad de un homenaje para Guilermo Ochoa o bien, una oportunidad para darle juego a los gutbolistas menos habituales.