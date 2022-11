Adevertencia: Cristiano Ronaldo podría retirarse después de Catar 2022

La edad no puede retirar del futbol a Cristiano Ronaldo, pero ganar la Copa del Mundo con Portugal, sí.

El jugador del Manchester United lo dijo muy en serioentrevista con Piers Morgan: si el conjunto ‘luso’ llega a ganar el Mundial, es “100% seguro” que el jugador se retira del futbol, pues nada sería más grande que cerrar su carrera levantando el trofeo más codiciado de todos, luego de una trayectoria donde ya lo ha ganado todo.

“En este momento me siento muy bien, creo que haré una buena Copa del Mundo, estoy preparado física y mentalmente. Será complicado, tenemos un gran entrenador, una buena generación de futbolistas, no somos los favoritos. Si ganó la Copa del Mundo seré el hombre más feliz del mundo y me retiraría 100%”, dijo uno de los jugadores que ha marcado época en los últimos años.

Cristiano, uno de los jugadores más importantes de todos los tiempos, tiene cinco Champions League; ha ganado títulos en Portugal, Inglaterra, España e Italia, sin embargo, aunque su selección nunca ha sido favorita para ganar el Mundial, ya sorprendió a todos con el título de la Eurocopa 2016.

Catar 2022 seguramente será el último Mundial de CR7, pues con 37 años de edad, se ve complicado que pueda estar en Norteamérica 2026, por más que él asegura tener el físico de un jugador de 20 años. Bueno, con este súper atleta no hay imposibles, pero lo que sí es seguro es que le dirá adiós al futbol si es campeón del mundo, por más de que quizá el mundo del futbol no esté preparado para despedirlo.

¿Si CR7 gana deberá ser considerado como el mejor jugador en la historia? Al menos sin duda entrará a la conversación y habrá conseguido algo que Lionel Messi seguramente jamás conseguirá en toda su carrera.