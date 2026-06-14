Adalberto Carrasquilla tocó balón e ilusiona a Panamá en su debut en el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Adalberto Carrasquilla participó este domingo en ejercicios con balón en la concentración de Panamá en el complejo hotelero Nottawasaga, al norte de Toronto, a tres días del debut mundialista del equipo centroamericano ante Ghana.

La selección de Panamá, que completó hoy una semana de trabajo en su campamento base de Nottawasaga, entró en la recta final de su preparación para su primer partido del Mundial 2026 con la alentadora noticia de la paulatina recuperación de Carrasquilla.

El centrocampista, una de las piezas fundamentales del esquema panameño, continuó trabajando de forma diferenciada respecto del resto de sus compañeros, aunque ya participó en ejercicios con balón, explicó la Federación Panameña de Fútbol en un comunicado.

La práctica, que se prolongó durante una hora y media, estuvo centrada en los ajustes tácticos y futbolísticos con vistas al encuentro del próximo miércoles, correspondiente a la primera jornada del Grupo L.