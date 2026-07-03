A México "le rompe todo" el cambio de horario contra Inglaterra

Enrique Gómez

Lejos de sentirse en ventaja, a la Selección Mexicana le fastidia por completo el cambio de horario.

Es más, le “rompe un poquito la madre” al entrenador Javier Aguirre, pues ya tenía todo organizado para el duelo al anochecer del domingo y en vez de eso, el compromiso se adelantará seis horas.

Y es que ante el supuesto cambio de horario (que ya parece inminente) para el duelo de los octavos de final entre México e Inglaterra en el Estadio Azteca, el cual pasará de las 18:00 horas a las 12:00, el técnico expresó su total inconformidad, pues destruye su plan de trabajo y expone a ambos equipos.

“Me cae como una patada en el estómago porque ahora hay cambiar todo el plan. Todo el trabajo no es que se vaya al garete, pero casi porque te estás tragando seis horas que tenías programadas. Nos rompen un poquito la madre”, expresó Aguirre en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga.

“Estoy encabronado”.



El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, reventó por el cambio de horario del partido del domingo contra Inglaterra en el Estadio Azteca.



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“A las 6 hemos rendido muy bien, es una hora fantástica para mí, corremos bien, rendimos bien, hay conexión con la gente, pero a las 12, puta madre, es un horario que no es común. No hay ninguna ventaja”, agregó el estratega, quien desde que finalizó el partido contra Ecuador el martes ejecutó un plan de trabajo, de comidas y de descanso para el domingo, día en el que ahora deberán madrugar.

Eso sí, el estratega aclaró que la modificación no será un pretexto y que el equipo acatará cualquier determinación que tome la FIFA con respecto al duelo, mismo sería adelantado para evitar tormentas eléctricas y (convenientemente) quedar en mejor horario para la gente en Inglaterra.

“No me gusta nada. Evidentemente acataremos lo que diga FIFA, pero ni a mí ni a mis jugadores nos gusta nada. Nos adaptaremos, no hay pretexto, hay que jugar y ganar”, sentenció el ‘Vasco’.