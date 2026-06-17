A 24 años de su peor derrota en Mundiales, México tiene confianza ante Corea

EFE

Los jugadores de la Selección Mexicana mostraron confianza en su último entrenamiento antes de enfrentar a Corea del Sur, en el vigésimo cuarto aniversario de su derrota más dolorosa del siglo.

"Yo estaba recién nacido, pero la historia se escribe continuamente y ahora tenemos una gran oportunidad en casa", aseguró el delantero César Huerta, al responder una pregunta de EFE relacionada con la derrota de México por 2-0 ante Estados Unidos en los octavos de final del Mundial de 2002.

Ha sido el revés más contundente de México en mucho tiempo, en el cual estuvo involucrado el seleccionador Javier Aguirre, quien entonces asumió la responsabilidad de esta penosa eliminación que 24 años después busca enmendar en el Mundial 2026.

Huerta, del Anderlecht belga, reconoció que el equipo de Aguirre tendrá un gran reto ante Corea y confió en salir adelante, a pesar de la ausencia en la defensa central de uno de sus pilares, César Montes, expulsado contra Sudáfrica.

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"Es una baja importante, pero tenemos jugadores de calidad para suplir a Montes", indicó.

Recuperado de pubalgia, Huerta lució bien en el entrenamiento del Tri este miércoles y ante los medios reconoció el grado de dificultad del duelo ante los asiáticos.

"Corea tiene jugadores de mucha calidad, son buenos tácticamente, veloces y seremos respetuosos con ellos", afirmó.

El centrocampista Gilberto Mora, considerado la nueva joya del fútbol mexicano, dijo que trata de no escuchar los elogios a su juego y estar concentrado en disfrutar el acto de jugar.

"Sólo quiero ser yo en el campo; si me toca jugar voy a disfrutar. Corea posee mucho talento con un gran medio campo y una eficaz delantera", reconoció.

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El guardameta titular, Raúl Rangel, quien juega en las Chivas de Guadalajara, calificó de honor representar a la selección de su país en el Estadio Guadalajara, donde juega su equipo en la liga de México y reveló estar muy motivado.

"Esto que vivo es lo mejor que le puede pasar a un futbolista profesional", opinó.

El 'Tala' Rangel dijo que en una Copa Mundial el nivel de los equipos aumenta mucho y México tendrá una gran prueba en el partido entre los dos líderes del grupo A, en el que también juegan la República Checa y Sudáfrica.

"No nos sentimos favoritos, hacerlo sería relajarnos y no estamos para eso. Vamos partido a partido", concluyó.