Redacción FOX Deportes
743 minutos después, Ousmane Dembélé anota en un Mundial
El francés marcó su primer gol en su partido número 13 de Copa del Mundo.
Tuvieron que pasar 13 partidos para que Ousmane Dembélé celebrara su primer gol en una Copa del Mundo. El delantero francés finalmente rompió la sequía ante Irak.
El delantero fue campeón en Rusia 2018 y jugó la final de Catar 2022, pero hasta ahora había tenido actuaciones discretas frente al arco. De hecho, sus mejores aportaciones habían sido tres asistencias.
Sin embargo, el ‘Mosquito’ rompió la sequía en la Jornada 2, frente a Irak. Michael Olise recuperó la pelota en territorio iraquí y filtró un pase perfecto para Dembélé. El extremo del PSG controló y sacó un potente derechazo cruzado que dejó sin opciones a Ahmed Basil para firmar el 3-0 de Francia.
A beautiful connection from Olise and Dembélé to score France's third of the game 🇫🇷 pic.twitter.com/DUsCF2a5sq— FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026
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