Y de pronto, Fluminense y Chelsea pueden llegar a la final del Mundial de Clubes

Oscar Sandoval

Todo está dicho entre Fluminense y Chelsea quienes darán inicio a las semifinales del Mundial de Clubes, es una sorpresa que los brasileños estén en esta ronda y también que lo estén los ‘Blues’ porque ni el más optimista los esperaba con vida a estas alturas del torneo, pero las cosas son así y están a 90 minutos de avanzar a la final. Next up for Thiago Silva... 👀#FIFACWC pic.twitter.com/Mgqgd4gFz0 — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 7, 2025

Fluminense ha ido coleccionando victorias importantes y superando etapas hasta plantarse en semifinales, nada es producto de la casualidad porque sigue invicto y en cinco partidos nadie ha sido capaz de ponerlo contras las cuerdas y por debajo en el marcador.

Chelsea aterrizó en Estados Unidos con la encomienda de hacer un buen papel y ha superado las expectativas, sin embargo, al estar en semifinales debe lanzarse por un triunfo que lo instale en la pelea por el título.

Enzo Maresca señaló en conferencia de prensa que “con el presupuesto no ganas partidos” y saldrá decidido a conseguir el boleto a su segunda final con los 'Blues' en su primer año al frente.