Sergio Ramos pondrá a prueba a Franco Mastantuono en el Rayados-River

Redacción FOX Deportes

Aunque ahora esté con Rayados y a punto de debutar en el Mundial de Clubes, Sergio Ramos siempre será una voz autorizada para el Real Madrid y tuvo palabras para Franco Mastantuono, nuevo fichaje del equipo 'merengue'.

En conferencia de prensa previa al debut del Monterrey en Mundial de Clubes frente al Inter de Milán, el zaguero de 39 opinó del fichaje del argentino.

"Es cierto, indudable, el talento que tiene el chaval" dijo Ramos acerca del jugador que está jugando con River Plate (eventual rival de Rayados) y que próximamemte se incorporará al equipo español.

"Sinceramente no lo he seguido muy de cerca, pero sí me han hablado. Tengo muchos compañeros argentino y es un fichaje que creo que ya se ha hecho oficial por parte del Real Madrid, que apunta muchísimas maneras", expuso.

"Le deseo lo mejor, sobre todo teniendo un futuro en el Real Madrid. Creo que es el mejor sitio realmente para ver si uno se hace crack o no", agregó el número 93 de Rayados, quien volverá a jugar tras lesionarse el 20 de abril.

Rayados enfrenta a River Plate el 21 de junio y será ahí donde Ramos podrá poner a prueba al mediocampista de 17 años.