Sanción ejemplar para Ander Herrera

Pésimas noticias para Boca Juniors: Ander Herrera ya conoce la sanción que recibirá tras ver la cartulina roja en el partido ante Benfica.

El español había arrancado de inicio el compromiso, pero tuvo que salir del campo al minuto 20 por una molestia muscular.

Sin embargo, no fue lo último que se vio del futbolista. Al 45’, y ya viendo el partido desde la banca, se fue expulsado. ¿La razón? Le reclamó acaloradamente al árbitro central por haber marcado un penal a favor de las ‘Águilas’ y que les daba la oportunidad de recortar distancia -hasta ese momento los ‘Xeneize’ ganaban 2-0-.

Dos días después del compromiso, la FIFA anunció que el español queda suspendido por cuatro partidos, por lo que no verá acción en lo que resta de la fase de grupos, es decir contra Bayern Munich y Auckland City; además, en caso de que Boca Junior supere esa etapa, tendría que esperar hasta las semifinales para volver a participar en el torneo.

🔴 UPDATE: Ander Herrera was shown a red card at the end of the first half.



The midfielder was sent off for dissent following Benfica's penalty decision.



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/mVjq9g4JBs