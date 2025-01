Ander Herrera, dos semana fuera de las canchas

El futbolista español Ander Herrera estará fuera de las canchas por al menos dos semanas tras sufrir un desgarro en el isquiotibial derecho durante su debut en La Bombonera el pasado domingo, anunció este martes el Boca Juniors argentino.



Tras los estudios a los que se sometió el jugador en las últimas horas, el Departamento Médico del Fútbol Profesional del club informó de que Herrera padece una "lesión grado II en el isquiotibial derecho".

Así despidieron en Buenos Aires a Boca Juniors

Según la prensa local, el futbolista de 35 años podría requerir hasta incluso tres semanas de recuperación, por lo que se perdería no sólo el encuentro de este miércoles ante Unión, sino también el duelo ante Huracán del próximo domingo, el enfrentamiento ante Racing Club el sábado posterior y el choque ante Independiente Rivadavia el 11 de febrero.



El regreso a las canchas del fichaje estelar del 'Xeneize' podría darse en el duelo del 14 de febrero ante Banfield o en el partido de ida de la repesca de la Copa Libertadores, el 19 de ese mes.



El exjugador del Manchester United, PSG y Athletic de Bilbao fue reemplazado el domingo en el minuto 65 de juego en su debut en La Bombonera con Boca Juniors, que acabó en empate sin goles ante Argentinos Juniors, en la primera jornada del torneo local.

Tras haber sido titular también en el encuentro del pasado miércoles por la Copa Argentina, el entrenador, Fernando Gago, decidió alinear nuevamente al español en el partido del domingo correspondiente a la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino.



El debut de Herrera como local no fue el esperado, no sólo por haber sido reemplazado sino por el rendimiento del equipo, que no logró encontrar su juego y torcer la igualdad.