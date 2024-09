Athletic Club, avergonzado de su afición: "Puedes matar a alguien"

Ander Herrera, centrocampista del Athletic Club, recriminó tras el partido ante la Roma que algunos aficionados de su equipo lanzaran una bengala contra seguidores locales en la celebración del gol de Paredes que significó el empate.

"Le he dicho a Willi (Iñaki) que fuera a hablar con ellos, que hay niños y familias. Y me dice 'no, que no hay que darles bola'", declaró en zona mixta en el Estadio Olímpico de Roma.

"No sabíamos qué hacer. Hemos hecho un corrillo y hemos hablado con los dos que tenían que ir, que eran los capitanes", añadió, explicando el motivo por el que se habían acercado a la afición tras el partido. "No sabes como acertar ni hacer”, insistió.

"Si han venido 2.500, lo sentimos por 2.458 que no han tirado nada por dos que han tirado las bengalas. Puedes matar a una persona..., es algo que me cuesta comprender", sentenció.

Ernesto Valverde también condenó el hecho

El técnico del Athletic Ernesto Valverde condenó que su afición lanzara una bengala a la afición del Roma durante la celebración del gol del empate en la primera jornada de la Liga Europa de fútbol.

El regreso del Athletic a Europa, con un empate (1-1) en el Estadio Olímpico de Roma, quedó empañado en la celebración del gol de Paredes por culpa de unos aficionados que lanzaron una bengala a la afición del Roma.

"Lleva mucho tiempo el club sin jugar en Europa, teníamos un partido grande y lamentamos los incidentes del final, por la parte de nuestra afición que no representa el grueso de nuestra afición, que es lo mejor que hay", dijo antes de empezar la rueda de prensa posterior al partido.

"Entendemos el fútbol como una fiesta para todos. No nos gusta que ocurra en sentido contrario y tampoco que ocurra de nuestra parte. Ha sido una mancha", sentenció.

Ningún aficionado acabó herido ni hubo altercados tras el incidente.