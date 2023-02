Real Madrid no ha perdido ninguna final del Mundial de Clubes

La final del Mundial de Clubes se jugará el próximo sábado entre Real Madrid y Al Hilal, el campeón de la Champions League es el favorito, ha disputado cuatro encuentros por la corona y las cuatro veces levantó el título, el conjunto árabe intentará lo que no consiguieron San Lorenzo, Kashima Antlers, Gremio y Al Ain.

Derrotar a Real Madrid no es cosa sencilla, ni en amistosos y menos si hablamos de la final de un torneo, bajo el actual formato del Mundial de Clubes no ha perdido ninguno de los cuatro partidos en los que ha peleado por el título, clubes de Sudamérica, Asia y África no lo han logrado y ahora será turno de Al Hilal.

No será el primer conjunto de Arabia Saudita que se enfrente al equipo blanco en la final, en la edición de 2018, Al Ain fue presa fácil y cayó goleado al son de 4-1, Al Hilal intentará en Marruecos terminar con el invicto del ‘Rey de Europa’ y de paso arrebatarle de las manos el trofeo.

Para lograr la hazaña deberá marcarle a un equipo que ha recibido tres goles en cuatro finales, los encuentros ante San Lorenzo y Gremio los ganó con la valla invicta, Real Madrid un reto en todos los sentidos para el conjunto árabe.