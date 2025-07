"Pero dominamos al Dortmund", el consuelo en la eliminación de Monterrey

Redacción FOX Deportes

¿Satisfecho por el gran partido ante Borussia Dortmund? Para nada; en realidad, el técnico de Rayados se fue muy molesto tras la eliminación en el Mundial de Clubes, pues cree que su equipo hizo méritos suficientes como para avanzar a los cuartos de final del gran torneo.

"Hemos hecho suficientes ocasiones y juego para darle la vuelta al partido, al menos empatarlo", afirmó el estratega español tras el partido que terminó 2-1 en favor de los alemanes en Atlanta.

"Me voy conforme con el esfuerzo, por como hemos jugado la segunda parte. No teníamos enfrente a cualquier equipo y les hemos dominado, pero Somos Rayados, queremos ganar", aclaró el técnico, luego del que fue apenas su cuarto partido al frente del equipo de Sergio Ramos y compañía.

Nadie diga que Rayados no peleó ante Borussia Dortmund

Ahora, solo espera que los jugadores demuestren "el mismo nivel" en la Liga MX, donde el equipo regio debuta el 13 de julio ante Pachuca.

"No siempre vas a jugar bien como hoy, pero al menos sabemos que lo podemos hacer. No tenemos excusa de no dar esta versión", explicó el técnico. "No vamos a dejar que los jugadores se caigan. La calidad ya la tienen, la actitud tiene que ser la misma de hoy", agregó el catalán.

Pese a irse 2-0 abajo, Rayados no se derrumbó, acortó distancias en el segundo tiempo con un gol de Germán Berterame y ciertamente dominó a los alemanes en los últimos 45 minutos, sin embargo, ese cabezazo de Sergio Ramos en tiempo de comensación no fue a portería como de costumbre.