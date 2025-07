Paris Saint-Germain jugará por primera vez una final del Mundial de Clubes

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain goleó a Real Madrid y se metió a la final del Mundial de Clubes en donde peleará con Chelsea por el título, la inexperiencia le puede pasar factura, aunque viendo el rendimiento es poco probable, porque enfrentará un rival que jugará por tercera ocasión la final del certamen. 🗓️ Chelsea on the final!



🔜 See you on Sunday#CHEPSG I #FIFACWC pic.twitter.com/KJPc3VbmnH — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 9, 2025

Chelsea conoció el formato anterior del Mundial de Clubes en 2012 luego de conquistar por primera vez la Champions League, desafortunadamente no pudo obtener el título tras caer en la final ante Corinthians, la revancha tardó en darle otra oportunidad y Palmeiras pagó esa cuenta pendiente en 2022.

PSG confirmó ante el conjunto ‘Merengue’ que está escribiendo la página dorada de su historia, levantó la ‘Orejona’ y conquistó el triplete para apuntar a un ‘Poker’ histórico que está a 90 minutos de convertirse en realidad.

Será la primera final del Mundial de Clubes para el equipo parisino que llegó al nuevo formato de 32 equipos entre los favoritos, en la eliminación directa dejó en el camino a dos ‘Gigantes’ de Europa como Bayern Munich y Madrid y Chelsea es el último obstáculo antes de consagrarse oficialmente como el mejor equipo del mundo.