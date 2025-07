Ousmane Dembélé entendió todo lo que Kylian Mbappé ignoró

Paris Saint-Germain dio cátedra en la semifinal del Mundial de Clubes, pero además Ousmane Dembélé demostró que escuchar a Luis Enrique tiene grandes recompensas.

El entrenador siempre ha pedido a sus atacantes que bajen a presionar, pues las labores defensivas son responsabilidad de todos, así se lo hizo saber a Kylian Mbappé cuando jugaba en el PSG, hecho que quedó plasmado en el documental sobre la vida del entrenador: No tenéis ni **** idea.

La situación sucedió previo al partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2023/24. Luis Enrique le dijo expresamente a Mbappé: “te vas a pegar todo el partido a (Pau) Cubarsí, que no avance, y a (Marc André) ter-Stegen para que juegue rápido”.

No sin antes recordarle que sus habilidades en el ataque lo hacen “un fenómeno, un top mundial, no hay ninguna duda”.

Pero tan pronto como Mbappé llegó al Real Madrid ese sacrificio defensivo parece habérsele olvidado, mientras que a Dembélé le resuena más que nunca.

Basta con revisar el primer tanto de la semifinal del Mundial de Clubes. Cuando los franceses están construyendo la jugada, a Mbappé le pasa por enfrente el esférico y no hace ningún esfuerzo por robarlo o presionar a los dos contrincantes que lo jugaron.

Acto seguido, PSG intenta sorprender a la zaga, pero Raúl Asencio corta el centro. Entonces sí, Dembélé lo presiona, fuerza para que pierda la pelota y luego apresura a Thibaut Courtois, quien derriba al delantero y deja el esférico vivo para que Fabián Ruiz abra el marcador al 7’.

Dos minutos más tarde, Dembélé se posiciona entre Asencio y Antonio Rüdiger quienes han avanzado hasta la media cancha. El ‘Mosquito’ corre para presionar al alemán y aprovecha que falla en el toque de balón para robarlo, emprender la carrera y poner el 2-0.

Mientras Mbappé veía las jugadas, Dembélé presionaba en la salida para hacer que sucedieran.

➡️ The @PSG_inside attacker not only set up the first goal, but scored the second goal vs @realmadrid 🇫🇷



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/HLM2NR5xiG