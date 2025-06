Ni la tormenta eléctrica evitó la goleada del Benfica

La crónica de una goleada anunciada se cumplió, Benfica derrotó 6-0 al Auckland City que se despide del Mundial de Clubes apabullado tras dos jornadas.

Los neozelandeses soportaron más de los presupuestado y es que sobrevivieron prácticamente todo el primer tiempo, en gran medida por la falta de contundencia de los portugueses.

Fue hasta el 45+8’ que Benfica logró abrir el marcador y lo hizo desde el punto penal, por conducto de Ángel Di María.

45+7' ⚽ GOAL! Di Maria, from the spot, converts his penalty and @SLBenfica lead just before the break!



