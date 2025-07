Michael Buffer debuta como presentador de futbol

A pesar de que el Mundial de Clubes está en su recta final, las sorpresas no han cesado, y, por el contrario, se siguen sumando elementos que harán inolvidable esta primera edición.

En esta ocasión, ha sido el mítico presentador de boxeo, Michael Buffer, el encargado de anunciar el arranque del partido semifinal entre Fluminense y Chelsea.

LEEEEEET’S GET READY TO RUMBLEEEEEE 🎤🔥



Michael Buffer has spoken: @FluminenseFC vs @ChelseaFC is ON! 🥊⚽️



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLUCHE pic.twitter.com/2R66srJVH4