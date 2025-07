Fluminense sigue soñando en el Mundial de Clubes

Fluminense superó 2-1 a Al-Hilal en los cuartos de final del Mundial de Clubes y selló su boleto a las semifinales.

El arranque del partido fue sumamente emotivo, pues João Cancelo y Rúben Neves rompieron en llanto durante el minuto de silencio en memoria de Diogo Jota y André Silva.

Aunque se esperaba que el encuentro fuera sumamente peleado desde el silbatazo inicial, en realidad, ambos cuadros salieron con cautela.

MARTINELLIIIIIIIIIIIII @FluminenseFC leads 1-0 thanks to a wonder goal from the Brazilian.

Fue hasta el minuto 40 cuando todo cambió, gracias a un tanto de Matheus Martinelli. El brasileño aprovechó un error en la defensa para abrir el marcador.

En el complemento, Al-Hilal volvió a mostrar el futbol ofensivo con el que sentenció en octavos de final al Manchester City.

El esfuerzo rindió frutos al 51’ por conducto de Marcos Leonardo. El cuadro saudita recompuso el paso y buscó sin parar ampliar su ventaja.

Marcos Leonardo strikes again!



Al-Hilal levels it early in the second half. This one's far from over!