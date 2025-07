¿Por qué la clasificación de Al-Hilal no debería de sorprendernos?

Karla Villegas Gama

Eliminar al Manchester City no es cosa menor. Aun cuando los de Pep Guardiola no pasan por su mejor momento, la clasificación de Al-Hilal a cuartos de final del Mundial de Clubes tampoco debería sorprender tanto.

El cuadro de Arabia Saudita es el gigante de Asia, con cuatro campeonatos de la Champions League de la zona, tras disputar 9 finales. Ningún otro equipo ha ganado tantas veces la competencia, ni ha disputado el partido por el título en tantas ocasiones.

A su palmarés continental se suman dos Recopas de la AFC y dos Supercopa de la AFC, más que cualquier otro club.

A nivel local, se ha consagrado 19 veces en la Saudi Pro League, un récord para la competencia. No es la única marca que ostenta, pues también es el máximo ganador de la Copa del Príncipe de la Corona Saudí (13), la Copa Federación de Arabia Saudita (7) y la Supercopa de Arabia Saudita (5). A todos esos trofeos hay que sumarle 11 de la Copa del Rey de Campeones.

Su plantilla es la más cara de la liga saudita, con un valor de 159.7 millones de euros. De hecho, comparada con los demás equipos del Mundial de Clubes que no pertenecen a la UEFA, es la cuarta más valiosa, por detrás de Palmeiras (256.6 MDE), Flamengo (225.5 MDE) y Botafogo (187.9 MDE).

Su jugador más caro es Rúben Neves (25 MDE), formado en la cantera del Porto, donde debutó profesionalmente a los 17 años (2014). Tras dejar un buen sabor de boca en el futbol luso saltó a la Premier League, con el Wolverhampton; ahí jugó 219 partidos y marcó 27 goles.

Pero el portugués es tan solo uno de los ocho futbolistas que han jugado en alguna de las cinco grandes ligas de Europa:

Kalidou Koulibaly pasó por el Metz (2010–2012), Napoli (2014–2022) y Chelsea (2022–2023).

Renan Lodi estuvo con el Atlético de Madrid (2019–2023), Nottingham Forest (2022–2023 a préstamo) y Olympique de Marsella (2023–2024).

Aleksandar Mitrović jugó con Newcastle United (2015–2018) y Fulham (2018–2023).

João Cancelo figuró en Valencia (2014-2018), Inter (2017-2018 a préstamo), Juventus (2018-2019), Manchester City (2019–2024), Bayern Munich (2023 a préstamo) y Barcelona (2023-2024 a préstamo).

Sergej Milinković-Savić participó con Lazio (2015–2023).

Yassine Bounou defendió a Atlético Madrid (2012–2016), Girona (2016–2020) y Sevilla (2019–2023).

Malcom fue parte de Bordeaux (2016–2018) y Barcelona (2018–2019).

Finalmente, hay que hablar del capital con el que cuenta, pues es uno de los cuatro equipos árabes que le pertenecen al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF, por sus siglas en inglés), junto con Al-Ahli, Al-Ittihad y Al-Nassr.

Las posibilidades del Al-Hilal son infinitas en cuestión económica, por lo que deportivamente tiene la capacidad de atraer a jugadores de primer orden como muchos de los que ya tiene en sus filas.

Así que la clasificación a cuartos de final del Mundial de Clubes no parece del todo descabellada, ni fortuita.