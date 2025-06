Leo Messi y el Inter Miami, por el milagro en el Mundial de Clubes

EFE

Tras su gol de falta directa que le otorgó al Inter Miami los 3 puntos en el último encuentro, Leo Messi buscará mañana ante Palmeiras un nuevo milagro que certifique la clasificación a octavos. La victoria asegura la primera plaza para los estadounidenses, un empate le sirve a ambos conjuntos para pasar de ronda.



Inter Miami y Palmeiras llegan a este encuentro empatados a cuatro puntos en la clasificación del grupo A del Mundial de Clubes. Por detrás figuran el Oporto y el Al Ahly egipcio con un punto cada uno a falta de la última jornada.

Los tres puntos aseguran la primera plaza para el ganador del Inter Miami-Palmeiras. La derrota, no obstante, obligará a mirar al partido entre lusos y egipcios -que se disputará a la misma hora- para determinar los desempates.



Si el Inter Miami pierde, necesitará que el equipo egipcio no gane su partido, o que si lo hace no le supere en diferencia de goles. Lo mismo ocurre con el Palmeiras, solo que en su caso es la victoria del Oporto lo que debe temer.



El escenario más sencillo entre estadounidenses y brasileños es el empate, que le aseguraría el pase de ambos a octavos, con el Palmeiras como primero de grupo por la diferencia de goles.



El encuentro de mañana se antoja, por tanto, como casi una final. Y en una final todo cuenta, incluida la localía que mantendrá el Inter Miami.



El Hard Rock Stadium de Miami será la sede del partido. El Inter Miami ya jugó en ese estadio en su debut en el Mundial de Clubes, cuando empató a 0 contra el Al Ahly.

Palmeiras viene precisamente de ganar por 2-0 al equipo egipcio, pero en la jornada anterior no pudo pasar del empate a 0 contra el Oporto. Sí fue capaz de vencer a los lusos el Inter Miami, con el mencionado golazo de falta de Messi que puso el 2-1 definitivo en el marcador.



Una de las noticias más positivas del Inter Miami de cara a este encuentro es la recuperación de Jordi Alba. El lateral disputó los últimos minutos contra el Oporto tras haberse perdido los dos partidos previos por lesión.



En caso de clasificación a octavos, en el horizonte de Inter Miami y Palmeiras se cruzarán los dos primeros del grupo B. Este cruce podría deparar un enfrentamiento entre Messi y su exequipo, el París Saint-Germain.