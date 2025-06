Flamengo quiere seguir sorprendiendo; Bayern Munich, su próximo objetivo

Flamengo, uno de los cuatro equipos brasileños de los octavos de final del Mundial de Clubes, busca continuar su camino en el torneo ante uno de los rivales más fuertes del certamen: Bayern Munich.

Los ‘Rubro-Negro’ se clasificaron para la fase de eliminación directa invictos, con victorias sobre Espérance de Túnez y Chelsea, y un empate con LAFC, suficiente para ganar el Grupo D.

En el camino marcaron seis goles y recibieron dos, demostrando que tienen poder en el ataque, con jugadores como Wallace Yan y Giorgian de Arrascaeta; orden en el mediocampo, gracias al recién fichado Jorginho y Gerson, y solidez en la defensa, con Danilo y Ayrton Lucas.

17' FLAMENGO GOAL | De Arrascaeta De Arrascaeta opens the scoring! 🔥 Flamengo strike first in Philly! ⚽️🇧🇷

Los brasileños tendrán que hacer un partido perfecto contra los ‘Bávaros’, un rival al que jamás se ha enfrentado; de hecho, nunca se han medido a un equipo de la Bundesliga.

No obstante, Flamengo ha demostrado que puede competir con clubes de las cinco grande sligas europeas, prueba de ello fue la goleada a Chelsea, en fase de grupos, y dos encuentros con Liverpool, en 1981 -ganó 3-0-, y en 2019 -perdió 1-0 en tiempos extra-.

Del otro lado, Bayern Munich demostró su poderío en el ataque en la Jornada 1, cuando goleó 10-0 al modesto Auckland City; después se impuso, con mucho esfuerzo, a Boca Juniors, y cerró la fase de grupos con una dolorosa derrota ante Benfica, la cual le costó el liderato del Grupo C.

89' | THOMAS MULLER, TAKE A BOW! @esmuellert_ makes it 10-0!



WATCH Bayern Munich-Auckland City in the @FIFACWC NOW! | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BAYAKL pic.twitter.com/L0KWHW54np