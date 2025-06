El duelo de gigantes fue para Bayern Munich

Hiram Marín

Se sabía que un enfrentamiento entre estos dos colosos sería un gran espectáculo. Y así lo fue. Bayern Munich derrotó 2-1 a Boca Juniors en juego de la segunda jornada del Grupo C ante una gran entrada en el Hard Rock Stadium de Miami, en el que predominaron los seguidores sudamericanos.

El multicampeón alemán lució dominante desde el inicio, mientras que los 'Xeneizes' se fueron acoplando poco a poco al terreno de juego, aunque se tardaron, pues apenas al minuto 18 se vieron abajo en el marcador por conducto de Harry Kane, quien aprovechó un rebote, disparó, venció a Marchesin y puso el 1-0.

Durante el resto de la primera mitad fue el equipo bávaro el que propuso y estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero la defensa del conjunto argentino se aplicó a cabalidad y detuvo cada uno de los embates.

Para la segunda mitad, Miguel Ángel Russo presentó algunos ajustes que mostraron a Boca Juniors más ordenado y frontal. Esto derivó en que el dominio del medio campo hacia adelante se comenzara a reflejar y el esfuerzo se vería coronado al 66', cuando Miguel Merentiel desbordó por el centro, dribló a dos defensores y clavó el balón en el marco de Manuel Neuer para colocar el 1-1 que parecía merecido en ese momento.

Sin embargo, aunque el empate no hubiera sido malo, Bayern Munich no bajó los brazos y al 84, por conducto de Michael Olise, tomaba la ventaja definitiva 2-1, el francés festejó en grande y aunque posteriormente cayó otro gol, este no contó por registrarse una posición adelantada.

Nada que reprocharle a Boca Juniors, que sobre todo en el segundo tiempo dio una gran muestra de que tiene con qué disputar el Mundial de Clubes y asegurar su pase a la siguiente ronda en su último encuentro, mientras que Bayern 'amarró el primer sitio del grupo C.