Al-Hilal le echó a perder la fiesta al Real Madrid

Karla Villegas Gama

Real Madrid salió a buscar su primera victoria en la era Xabi Alonso, pero se topó con un Al-Hilal bien organizado y terminó empatando a un gol en su debut en el Mundial de Clubes.

Los ‘Merengues’ contaron de inicio con sus dos flamantes fichajes, Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold; no así con Kylian Mbappé, quien se perdió el partido por enfermedad.

Los españoles salieron con muchas ganas al campo, pero el cuadro saudita opuso resistencia y hasta probó a la zaga rival.

Cuando mejor jugaban los azules, el Real Madrid se armó un contragolpe de primer nivel que terminó con un tanto del canterano Gonzalo García al minuto 34.

33' ⚽ GOAL! @realmadrid stuns in a collective play and Gonzalo García is there to get Los Blancos in the lead! 🔥



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAHIL pic.twitter.com/IhadLtTEfy — DAZN Football (@DAZNFootball) June 18, 2025

No pasaron ni 10 minutos cuando la suerte le sonrió al Al-Hilal. Raúl Asencio derribó en el área a Marcos Leonardo y el central señaló la pena máxima. Rúben Neves cobró desde los 11 pasos y no falló.

El complemento parecía la oportunidad perfecta para que los ‘Merengues’ recuperaran su ventaja, con Vinícius Júnior y Jude Bellingham probando a los sauditas, pero Yassine Bounou estuvo atento.

La falta de contundencia frustró a los españoles, que de larga distancia y con jugadas a balón parado intentaron sin éxito superar el arco del portero marroquí.

No obstante tuvieron una oportunidad de oro al 89’. Mohammed Al-Qahtani golpeó en la cara a Fran García y el VAR confirmó el penalti. Federico Valverde pateó desde los 11 pasos, pero de nueva cuenta apareció Bounou para salvar a los suyos.

Tras siete minutos de agregado el central pitó el final y el Real Madrid se tuvo que conformar con la división de puntos. Su siguiente compromiso será el domingo 22 ante Pachuca.