Gonzalo García, autor del golazo del Real Madrid contra Al-Hilal

Por primera vez en la historia, un canterano marcó el primer gol del Real Madrid en una edición del Mundial de Clubes: Gonzalo García.

El delantero puso el 1-0 al minuto 34 luego de un contragolpe que él mismo comandó. El esférico pasó por los botines de Trent Alexander-Arnold, Federico Valverde y Rodrygo, antes de que García lo recibiera de nueva cuenta dentro del área.

Sin pensarlo, el futbolista de 21 años tocó con la zurda de primera intención, suficiente para dejar sin posibilidades a Yassine Bounou.

Fue el segundo gol del canterano con el primer equipo; en febrero pasado le dio la victoria al Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey, con un tanto al minuto 90+3’ frente al Leganés.

