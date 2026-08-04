Un año después, Estados Unidos y México reavivan su rivalidad

Redacción FOX Deportes

Estados Unidos confirmó los cuatro rivales que enfrentará durante la ventana internacional de septiembre y octubre, en una agenda que incluye una nueva edición del clásico ante la Selección Mexicana.

El conjunto de 'Las Barras y las Estrellas' abrirá el nuevo ciclo de Mauricio Pochettino con un duelo ante Perú el 26 de septiembre en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida.

Tres días después, el 29 de septiembre, será el turno de Chile en el Energizer Park de St. Louis, Missouri.

Los números que dejó la primera etapa de Mauricio Pochettino con Estados Unidos

El plato fuerte llegará el 3 de octubre, cuando México y Estados Unidos disputen el capítulo número 80 de su histórica rivalidad, el primero desde la final de la Copa Oro 2025. El encuentro se jugará en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Para cerrar la gira, los 'Yanks' enfrentarán a Canadá en el Allianz Field de St. Paul, Minnesota.

Un detalle llamativo es que ninguno de los cuatro partidos se disputará en una ciudad que haya sido sede de la Copa del Mundo, con el objetivo de acercar a la Selección Estadounidense a los aficionados que no pudieron vivir el torneo de cerca.