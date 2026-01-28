Timo Werner ya es jugador de San Jose Earthquakes

Redacción FOX Deportes

Timo Werner inicia una nueva aventura en su carrera, luego de firmar con el San Jose Earthquakes de la MLS.

El alemán llega al futbol estadounidense con un contrato válido hasta junio de 2028 y como Jugador Designado, convirtiéndose en el fichaje más importante en la historia del club.

En conferencia de prensa, Werner aseguró sobre su determinación de dejar atrás el balompié europeo:

“Siempre es una gran decisión ir a Estados Unidos, pero todo está ahí para triunfar. El estadio y las instalaciones son preciosos. Además, me impresionó mucho que un entrenador con tanta experiencia como Bruce, que ha cosechado tantos éxitos en la liga, viajara a Alemania para hablar conmigo sobre el plan. La afición de los Earthquakes puede esperar un jugador que lo da todo en la cancha, en cada partido. En todos los clubes a los que he llegado, siempre he querido ganar un trofeo. Al final, siempre lo he cumplido. Por eso quiero venir a San José: a ganar".

El delantero se formó en el Stuttgart, donde debutó profesionalmente en 2013. Finalmente, tres años después dejó a ‘Die Roten’ para defender al RB Leipzig durante cuatro temporadas. En 2020 se marchó a la Premier League, donde jugó dos años con el Chelsea. En 2022 volvió a los ‘Red Bulls’ y, aunque tenía contrato por cuatro campañas, se marchó cedido al Tottenham en enero de 2024.

En su palmarés cuenta con una Champions League, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, una Pokal, una Supercopa Alemana y una Europa League. Además, ha marcado 154 goles en 450 partidos.