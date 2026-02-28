Thomas Müller reptie la dosis: Segundo doblete en la MLS

Héctor Cantú

El delantero alemán, Thomas Müller ha arrancado la temporada 2026 con el pie derecho luego de marcar un doblete fantástico en la victoria de Vancouver Whitecaps por 3-0 sobre Toronto.

No es la primera vez que el internacional germano marca dos goles en un mismo partido. Su primera gran gesta se remonta a la temporada pasada, cuando se despachó con un triplete y una asistencia ante Philadelphia Union en el que es, hasta el momento, su mejor partido.

Desde su llegada al futbol de los Estado unidos, Müller solo se fue en blanco en dos partidos en la temporada pasada (5 partidos jugados) y uno en esta temporada en la fecha anterior ante Real Salt Lake.

Con el doblete conseguido, Müller llegó a 11 goles en el futbol de los Estados Unidos y se perfila como uo de los favoritos para competir en esta temporada por la Bota de Oro que se llevó Lionel Messi el año anterior.

Este número ha llegado a Müller a instaurar un nuevo récord como el futbolista que ha llegado a 11 goles en 17 partidos disputados.

Vancouver Whitecaps y Thomas Müller volverán a la actividad el próximo fin de semana cuando se midan, en calidad de visitantes a Portland Timbers.