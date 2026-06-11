Héctor Cantú
¿Te acuerdas de Allan Saint-Maximin? ahora jugará en la MLS
El francés se convertirá en el nuevo refuerzo de la liga de los Estados Unidos
En medio del Mundial, los equipos de la MLS se mantienen en constante actividad buscando mejorar sus plantillas de cara a la temporada siguiente.
Charlotte FC ha apostado por el delantero francés Allan Saint-Maximin, quien hace unos meses llegó al futbol mexicano con etiqueta de figura y terminó saliendo por la puerta de atrás.
Posteriormente, el goleador volvió a su país para probar suerte con el Lens, equipo con el que apenas jugó 10 partidos en los que marcó tres goles y colaboró con 3 asistencias.
Con el América el delantero galo disputó 16 encuentros en los que marcó 3 tantos y puso dos pasos de gol.
Con este nuevo movimiento, Allan Saint-Maximin, se convierte en el segundo jugador francés en llegar a la MLS en esta temporada luego de que se confirmara el arribo de Antoine Griezmann al Orlando City.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT