¿Te acuerdas de Allan Saint-Maximin? ahora jugará en la MLS

Héctor Cantú

En medio del Mundial, los equipos de la MLS se mantienen en constante actividad buscando mejorar sus plantillas de cara a la temporada siguiente.

Charlotte FC ha apostado por el delantero francés Allan Saint-Maximin, quien hace unos meses llegó al futbol mexicano con etiqueta de figura y terminó saliendo por la puerta de atrás.

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Posteriormente, el goleador volvió a su país para probar suerte con el Lens, equipo con el que apenas jugó 10 partidos en los que marcó tres goles y colaboró con 3 asistencias.

Con el América el delantero galo disputó 16 encuentros en los que marcó 3 tantos y puso dos pasos de gol.

🚨🇺🇸 Charlotte FC agree deal to sign Allan Saint-Maximin as free agent, here we go!



Deal done on a three year contract as medical already completed in London.



New move to MLS for Saint-Maximin. pic.twitter.com/mBU74AOjaM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026

Con este nuevo movimiento, Allan Saint-Maximin, se convierte en el segundo jugador francés en llegar a la MLS en esta temporada luego de que se confirmara el arribo de Antoine Griezmann al Orlando City.