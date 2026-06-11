Publicación: viernes 12 de junio de 2026

Héctor Cantú

¿Te acuerdas de Allan Saint-Maximin? ahora jugará en la MLS

El francés se convertirá en el nuevo refuerzo de la liga de los Estados Unidos

En medio del Mundial, los equipos de la MLS se mantienen en constante actividad buscando mejorar sus plantillas de cara a la temporada siguiente.

Charlotte FC ha apostado por el delantero francés Allan Saint-Maximin, quien hace unos meses llegó al futbol mexicano con etiqueta de figura y terminó saliendo por la puerta de atrás.

Adiós Saint-Maximin; Gilberto Mora ya es el más valioso de la Liga MX

10. Armando González (Chivas), 7 millones de euros *subió 4.5 MDE*
9. Alejandro Zendejas (América), 8.5 MDE
8. Álvaro Fidalgo (América), 8.5 MDE
7. Germán Berterame (Rayados), 8.5 MDE *subió 1.5 millones*
6. Alexis Vega (Toluca), 9 MDE *bajó 1 millón*
5. Ángel Correa (Tigres), 9 MDE
4. Erik Lira (Cruz Azul), 9 MDE
3. Marcel Ruiz (Toluca), 9 MDE
2. Allan Saint-Maximin (América), 10 MDE *bajó 3 MDE*
1. Gilberto Mora (Tijuana), 10 MDE *subió 5.5 MDE*

Posteriormente, el goleador volvió a su país para probar suerte con el Lens, equipo con el que apenas jugó 10 partidos en los que marcó tres goles y colaboró con 3 asistencias.

Con el América el delantero galo disputó 16 encuentros en los que marcó 3 tantos y puso dos pasos de gol.

Con este nuevo movimiento, Allan Saint-Maximin, se convierte en el segundo jugador francés en llegar a la MLS en esta temporada luego de que se confirmara el arribo de Antoine Griezmann al Orlando City.

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