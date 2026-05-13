Sumen otra goleada para San Diego FC y sin 'Chucky' Lozano

Héctor Cantú

Aunque el delantero mexicano Hirving Lozano cobra sin ver minutos, el San Diego FC ha logrado una victoria por demás importante tras golear 5-0 a Austin FC.

Esta es una de las victorias más abultadas en lo que va de la temporada en un nuevo festín del equipo californiano que sigue levantando la mano para ser considerado como favorito para ser campeón.

David Vásquez fue la estrella del encuentro al llevarse el doblete luego de marcar el primer y el último gol del equipo de casa ante un inoperante Austin.

Ander Dreyer, Pedro Soma y Marcus Ingvartsen, fueron los encargados de completar la goleada en la jornada disputada a media semana que tuvo cuatro partidos con cinco goles o más anotados en el marcador final.

San Diego escaló así hasta la décima posición de la Conferencia del Oeste, luego de lograr su cuarta victoria en lo que va del campeonato.

Por su parte, Austin FC, cayó hasta la posición 13 con la goleada en la espera de mejorar su posición antes del parón de temporada por el Mundial 2026.